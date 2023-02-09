Відповідно до інформації, зібраної моніторинговою групою, Росія потенційно втратила до половини свого оперативного танкового парку з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Oryx, вебсайт розвідки з відкритим кодом, збирав візуальні докази втрат російської військової техніки в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Цього тижня група підтвердила, що за майже рік війни Росія втратила тисячу своїх танків. Ще 544 захопили Збройні сили України, 79 зазнали пошкоджень, а 65 було покинуто.

Ця кількість не включає втрат, які Oryx не зміг візуально підтвердити, сказав Якуб Яновський, військовий аналітик, який веде вебсайт Oryx. За його оцінками, фактичні втрати можуть становити близько 2000 танків.

“Росія почала війну, маючи приблизно 3000 оперативних танків… Тож є велика ймовірність, що Росія втратила половину (своїх) танків, які можна використовувати”, – сказав Яновський.

Танки були основними під час вторгнення Росії в Україну і розглядаються як ключова техніка для обох сторін, щоб захопити території на полі бою.

За підрахунками Oryx, понад 500 танків, які Україна захопила у Росії, перекривають 459 танків, які вона втратила.

Окрім цього, низку танків Україні передасть Захід, зокрема Німеччина, Велика Британія, США. Ці танки вважаються такими, що мають кращі технології, ніж ті, які використовує Росія.

Українські офіційні особи неодноразово закликали своїх західних союзників надати сучасні бойові танки, які можна було б використовувати не лише для оборони їхніх нинішніх позицій, але й для ведення бою з ворогом.

Тим часом російська бронетехніка також зазнає чимало неприємностей в Україні.

Всього за кілька місяців війни аналітики помітили недолік конструкції російських танків, через який один протитанковий снаряд міг підірвати їхні сховища боєзапасів. Часто наступний вибух зриває башти російських танків у так званому “ефекті гнізда в ящику”.

Експерти також відзначили, що перед війною російська бронетехніка погано обслуговувалась, а деякі танки на складах, можливо, було розібрано на запчастини, щоб підтримувати працездатність тих, які відправляли на передову.

Яновський сказав, що Москва мала в резерві близько 4000 танків до початку війни.

“На папері у Росії все ще є багато танків, але багато з них не зберігалися належним чином, і їх, можливо, буде важко швидко відновити”, – сказав він.

Навіть якщо припустити, що всіх їх можна задіяти у боях, Москва вже втратила близько 30% своїх довоєнних танкових сил, сказав Яновський.

Раніше Яновський заявив CNN, що виробництво нових резервних танків буде складним для Москви.

“Через санкції їм, можливо, доведеться замінити датчики та електроніку неякісними альтернативами, і кількість, яку вони можуть виробити в найближчій перспективі, є лише часткою того, що вони втрачають”, – сказав він у вересні.

Загальна цифра втрат російської техніки – якщо до танків додати БМП, БТР та іншу техніку – становить майже 9100 одиниць, йдеться на сайті Oryx.

Водночас загальні втрати техніки України становлять 2934 одиниці, повідомляє Oryx.