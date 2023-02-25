Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання Росією іранських безпілотних літальних апаратів під час атак по території України.

У розвідці зауважили, що до цього Збройні сили України повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА “Shahed-136” в період з кінця січня до початку лютого цього року. Зокрема десятки безпілотних літальних апаратів були знищені в перші кілька днів 2023 року.

“Відсутність застосування БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свої запаси. Росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси знову”, – розповіли у Міноборони Великої Британії.

А також зазначили, що хоча ця зброя не дає хорошого результату щодо знищення намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як пастку, яка може відвернути увагу української протиповітряної оборони від більш ефективних російських крилатих ракет.

Зауважимо, що за інформацією ЗМІ, США володіють розвідданими про те, що уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєзапасів для використання у війні проти України.

За словами цих джерел, Пекін ще не прийняв остаточного рішення, але переговори між Росією та Китаєм щодо ціни та обсягу озброєння тривають.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія неодноразово просила Китай надати БПЛА та боєзапаси й в останні місяці китайське керівництво місяців активно обговорювало, надсилати чи ні смертоносну допомогу, додали джерела.

За останніми даними розвідки США, Пекін схиляється до того, аби все ж надати Росії БПЛА та боєзапаси.

Минулого тижня США та їхні союзники почали публічно попереджати про потенційну військову підтримку Китаєм Росії, намагаючись утримати Пекін від просування вперед і переходу через точку неповернення.

Джерела не надали деталей щодо того, як розвідка США зрозуміла, що Китай готовий надати Росії обладнання, однак високопосадовці були досить стурбованими цією ситуацією й активно ділились розвідданими з союзниками.