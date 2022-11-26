Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.
Британські розвідники прокоментували фото з відкритих джерел з уламками збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55 – ред.), яку розробили ще у 1980-х роках виключно як ядерну систему доставки.
На фото помітно, що ядерна боєголовка була знята з ракети та замінена на баласт.
Розвідники зауважили, що така ракета навряд чи завдасть суттєвої шкоди, однак “певні збитки будуть завдані за рахунок кінетичної енергії ракети та невитраченого палива”.
У звіті також зазначається, що використовуючи такі ракети, Росія сподівається, що вони стануть приманками для української ППО.
“Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії”, – резюмували у відомстві.
- Сполучені Шати занепокоєні тим, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України, якщо й надалі зазнаватиме поразок на полі бою.