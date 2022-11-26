У розвідці Великої Британії зазначили, що, ймовірно, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет та обстрілює ними Україну без бойової частини.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

Британські розвідники прокоментували фото з відкритих джерел з уламками збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55 – ред.), яку розробили ще у 1980-х роках виключно як ядерну систему доставки.

На фото помітно, що ядерна боєголовка була знята з ракети та замінена на баласт.

Розвідники зауважили, що така ракета навряд чи завдасть суттєвої шкоди, однак “певні збитки будуть завдані за рахунок кінетичної енергії ракети та невитраченого палива”.

У звіті також зазначається, що використовуючи такі ракети, Росія сподівається, що вони стануть приманками для української ППО.

“Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії”, – резюмували у відомстві.