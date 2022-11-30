Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у 2023 році відомство зосередиться на інфраструктурі ядерної зброї, зокрема на об’єктах для розміщення нових ракетних систем.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час засідання колегії відомства в середу Сергій Шойгу заявив, що наступного року пріоритетом для Росії буде фінансування ядерної інфраструктури.

“При підготовці переліку основних будівельних об’єктів на 2023 рік особлива увага буде приділена будівництву в інтересах стратегічних ядерних сил”, – заявив він.

Як відомо, 28 листопада Росія відклала переговори з США щодо ядерної зброї, заявивши, що вони будуть перенесені, але не назвавши причин затримки. Термін дії договору “Старт” закінчується у 2026 році.

Шойгу також повідомив, що 300 000 мобілізованих росіян, а також добровольці, пройшли двомісячну підготовку після оголошення часткової мобілізації у жовтні.

Міністр оборони РФ зазначив, що в Росії та Білорусі задіяно понад 100 тренувальних таборів для мобілізованих.