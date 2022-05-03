Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про випадки катування українських військових, які потрапили до російського полону.

Про це йдеться у дописі Денісової у Facebook.

Омбудсменка написала, що відвідуючи один із медзакладів, де перебувають звільнені з полону українські військовослужбовці, їй розповіли про катування та жорстке поводження з українцями.

Більшість українських воїнів потрапили до російського полону під Маріуполем. Після затримання їх помістили у підвали та господарські споруди. Далі українців етаповано відвозили до гауптвахти та СІЗО в окупованому Донецьку, а далі – до СІЗО у Росії.

Під час етапування українським військовим вдягали на голови мішки або замотували очі скотчем. Також українцям зав’язували руки.

У полоні їх катували – били, принижували та погрожували вбивством. Одному з українських військових стріляли над головою. Ще один українець, який побував у полоні, розповів, що чеченці змучили його дві години сидіти з мішком на голові, а поруч тримали увімкнену бензопилу: вони погрожували відрізати нею його пальці та руки. Ще одному полоненому стріляли у голову холостими патронами, імітуючи страту.

“Рашисти під побоями змушували українських солдат вчити гімн РФ, історію створення прапора та герба рашистів”, – написала Денісова.

У російському полоні навіть пораненим українцям не надавали медичну допомогу. Лікарі оглянули полонених лише перед переміщення до табору військовополонених у Севастополі, де їм вже надавали допомогу представники Міжнародного комітету червоного хреста.

Також за даними Денісової, військовополоненим українцям практично не давали воду: лише 1,5 літра на 30 осіб, що фактично дорівнює по одному ковтку на людину.

Окрім цього було обмежене харчування. Зокрема на території ОРДО денний раціон українських військовополонених складався лише зі шматка хліба з салом. Українцям також не дозволяли митись.

“Не було забезпечено щонайменшої можливості зв’язатися з рідними. Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї родини Центрального агентства у справах військовополонених, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні надсилатися відразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном”, – наголосила омбудсменка.

Таким чином, резюмувала Денісова, Росія грубо порушила низку статей Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень росіянами прав громадян України.