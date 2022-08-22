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Владислав розповів, що Росія використовує усі методи тиску на полонених українців – “Важливо зрозуміти, що Росія не шукає правди, Росія вже вирішує що буде правдою – і під цю правду починає підтягувати те, що вона видає як факти”. Він повідомив, що РФ не дотримується Женевських конвенцій. Зокрема, Росія не лікує військовополонених – вона робить мінімум для збереження життя, щоб вони дожили до моменту, щоб, можливо, їх обміняли.

Тиск був першочергово психологічний – РФ не давала зв’язатися з рідними, близькими та зовнішнім світом загалом. Тиск обґрунтовувався тим, що, мовляв, військовополонені нікому не потрібні, Україна програє війну і немає з ким спілкуватися.

Важкопоранених з перших же днів допитували, часто ще до початку лікування. Військовим вставляли голки у рани, комусь не давали їсти або пити, комусь не давали достатнього лікування.

“Для Росії був необхідний факт, що вони лікують або можуть це зробити. Тому навіть якщо сторона противника не могла допомогти якомусь нашому пораненому, вона не зверталася за допомогою”, – розповів Владислав. Він наголосив, що Росія замовчувала нестачу медикаментів або компетентності.

Умови були некомфортними навіть для звичайної людини, не те що важкопораненої. Не усі важкопоранені були у лікарнях – деякі перебували в Оленівці, і “ми можемо тільки здогадуватися які там були тортури щодо тих, кого вони вважали достатньо здоровими”. “Вікіпедія” зазначив, що по відео з побратимами бачить, наскільки їм там важко і які надлюдські умови вони там витримують.

Інший захисник Маріуполя зазначив, що військовим давали по 600 грамів непридатної для пиття води на дві доби та давали недостатню кількість їжі.