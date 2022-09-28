Про це повідомило Reuters.

Плани свідчать, що авіаційний сектор країни розглядає “перманентний розкол” із Заходом. “Ростех” є єдиним виробником цивільних літаків. За даними компанії, літаки Boeing і Airbus більше ніколи не поставлятимуться до Росії.

Російська авіація має на меті замінити західні компоненти та запчастини для виробництва МС-21 та Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). У РФ заявили, що хочуть виробляти 20 регіональних літаків Superjet з 2024 року та 72 нових середньомагістральних МС-21 з 2029 року.

Директор американської компанії AeroDynamic Advisory Річард Абулафій вважає, що побудувати таку кількість авіалайнерів до 2030 року практично неможливо. За умови отримання західних компонентів раніше Росії було “дуже важко виробляти більше, ніж кілька літаків”.

“Ростех” обмежений виробничими потужностями, нестачею компонентів та іноземного комплектування. Близько половини компонентів та технологій торік імпортувалися з Заходу. Утім, тепер санкції накладено на російський транспортний сектор.