Глава російського слідчого комітету Олександр Бастрикін запропонував створити міжнародний трибунал за підтримки таких країн, як Болівія, Іран і Сирія.

Про це інформує британське видання the Guardian.

Олександр Бастрикін висунув низку звинувачень щодо “понад 220 осіб, зокрема представників вищого командування збройних сил України, а також командирів військових частин, які обстрілювали мирне населення”.

За його словами, українці нібито були причетні до “злочинів проти миру та безпеки людства, які не мають терміну давності”. Бастрикін, чий комітет займається розслідуванням тяжких злочинів, заявив, що 92 командирам і їхнім підлеглим висунуто звинувачення, а 96 осіб, у серед них 51 командувача ЗСУ, оголошено в розшук.

Бастрикіна запитали про розслідування його комітетом дій українських військових у самопроголошених “Донецькій і Луганській народних республіках”, і чи можуть розслідування проходити під егідою ООН.

Глава російського слідчого комітету заявив, що “колективний Захід” відверто підтримує Україну. Через це, на його думку, доцільніше було б працювати з російськими партнерами по Співдружності Незалежних Держав, Організації Договору про колективну безпеку, групі БРІКС і Шанхайській організації співробітництва. Він наголосив, що “доцільно” було залучити країни з незалежною позицією щодо України, “зокрема, Сирію, Іран і Болівію”.

За словами Бастрикіна, проти осіб військового, політичного керівництва України, “радикальних націоналістичних об’єднань” і збройних формувань російська влада відкрила 1300 кримінальних справ. Зараз “притягнуто до відповідальності” понад 400 осіб.