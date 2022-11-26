За інформацією ЗМІ, Росія готує проєкт указу, яким заборонить продаж нафти державам, які встановлять обмеження цін на цю сировину.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Bloomberg.

Кремль розробляє проєкт указу президента, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують національну нафту, продавати її будь-кому, хто бере участь в обмеженні ціни.

Указ забороняє мати справу як з компаніями, так і з країнами, які приєднаються до механізму обмеження цін, зазначило джерело, не давши точного визначення того, як буде визначено участь у такому механізмі.

Фактично, це заборонить будь-які посилання на обмеження ціни в контрактах на російську сиру нафту або продукти, а також заборонить завантаження, призначені для будь-яких країн, які введуть обмеження.

Як відомо, Європейський Союз намагається домовитися про те, наскільки суворим має бути обмеження ціни. У п’ятницю дипломати призупинили переговори щодо обмеження цін на російську нафту через розбіжності учасників перемовин. Вони відновлять 28 листопада.

Незрозуміло, який вплив на торгівлю матиме обмеження цін або відповідний указ Кремля. Це тому, що офіційні прихильники обмеження цін вже утримуються від купівлі російської нафти. Фактично ці обмеження спрямовані на інших великих споживачів, таких як Індія, які не матимуть доступу до західного страхування та інших транспортних послуг, якщо будуть платити більше, ніж обмежена ціна за російську нафту.

Президент Росії Володимир Путін і кілька інших посадовців неодноразово заявляли, що країна не постачатиме енергію тим, хто приєднається до обмеження цін. Замість цього країна перенаправить поставки нафти на “ринково-орієнтованих партнерів” або скоротить видобуток, заявив раніше цього тижня віцепрем’єр-міністр Олександр Новак.

Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.