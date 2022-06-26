Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
У Гомельскій області керівництво попереджено, що ймовірно повернуться російські підрозділи. Відомо, що росіяни хочуть нарощувати кількість оперативно-тактичної авіації на теренах Білорусі.
РФ та Білорусь офіційно заявляють, що проведуть спільне патрулювання повітряного простору. Це відбудеться у межах підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Зокрема десять російських літаків планують відправити на аеродром Барановичі.
Крім того, у Гомельській області нібито проводять мобілізаційні навчання. Утім резервістів поки залучають для проведення господарських робіт.
Протягом 25 червня з терен Білорусі завдали ракетні удари по шести областям України. Всього ворог випустив близько 50 ракет.
- Нагадаємо, російські військові завдали удару по Києву стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Вони мали на озброєнні ракети Х101.
- Російська крилата ракета, яка сьогодні близько 6:30 потрапила у житловий будинок, спричинила руйнування кількох поверхів, під завалами все ще є люди. Серед постраждалих від ранкового попадання ракети в житловий будинок – 35-річна громадянка РФ.
- Окупанти вкотре обстріляли Чернігівську та Сумську області з території РФ. Вночі 25 червня ворог атакував лікарню та житлові будинки у Харкові. Вранці 26 червня вибухи було чутно у Києві та Черкасах.