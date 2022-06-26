Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

У Гомельскій області керівництво попереджено, що ймовірно повернуться російські підрозділи. Відомо, що росіяни хочуть нарощувати кількість оперативно-тактичної авіації на теренах Білорусі.

РФ та Білорусь офіційно заявляють, що проведуть спільне патрулювання повітряного простору. Це відбудеться у межах підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Зокрема десять російських літаків планують відправити на аеродром Барановичі.