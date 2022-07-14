Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот закликав до більшої впевненості у відносинах із "хитким хворим колосом" РФ та зауважив на необхідності постачати Україні більше потрібної зброї, аби вона змогла відвоювати території, окуповані РФ. Рот також переконаний, що Німеччину потрібно захищати не так на власній території, нарощуючи сили своїх армій, як насамперед в Україні та на східному фланзі НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю ntv.de.

Жорстока загарбницька війна РФ проти України сколихнула світ. За словами німецького депутата, Захід має побудувати новий порядок миру та безпеки в Європі “не лише без РФ, а й проти РФ”.

Він нагадав, що у своїй новій стратегічній концепції НАТО нещодавно “слушно заявила”, що найбільша і безпосередня загроза миру, безпеці та стабільності в Європі та світі походить від РФ.

Рот зауважив, що Берлін допомагав би Україні більше, якби не ситуація в самій німецькій армії. Тож він може зрозуміти побоювання воєначальників армії ФРН, які не хочуть віддавати багато озброєння, “щоб не залишити бундесвер із порожніми складами”.

Депутат наголосив, що “як і раніше, є реальний шанс, що Україна виграє” і виживе як вільна демократична країна, зберігши суверенітет і територіальну цілісність.

“Російський економічний простір далеко не такий привабливий ринок збуту для китайців, як Європа. Росія — це втомлений, хворий колос, який однобоко спирається на обмежену кількість сировини та військову силу. Він дуже захитався. Його живлять націоналізм і колоніалізм, насильницький диктатор і антисоціальний турбокапіталізм. Я закликаю вас мати більше впевненості в собі”, – зазначив політик.

За його словами, коли Україна переживе цю війну, то й Німеччина набуде більше безпеки, миру та стабільності.

Вже за кілька тижнів стало цілком зрозуміло, що постачання сучасного західного обладнання, зокрема з Німеччини, має велике значення. І тому ці постачання озброєнь мають бути продовжені послідовно і комплексно. Звичайно, війна також зміниться. Це означає, що найближчими місяцями Україна все більше зосереджуватиметься на поверненні завойованих РФ територій. Він нагадав, що канцлер Олаф Шольц дав зрозуміти в Бундестазі, що ФРН постачатимемо Україні зброю й надалі.