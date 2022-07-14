Про це він заявив в інтерв’ю ntv.de.
Жорстока загарбницька війна РФ проти України сколихнула світ. За словами німецького депутата, Захід має побудувати новий порядок миру та безпеки в Європі “не лише без РФ, а й проти РФ”.
Він нагадав, що у своїй новій стратегічній концепції НАТО нещодавно “слушно заявила”, що найбільша і безпосередня загроза миру, безпеці та стабільності в Європі та світі походить від РФ.
Рот зауважив, що Берлін допомагав би Україні більше, якби не ситуація в самій німецькій армії. Тож він може зрозуміти побоювання воєначальників армії ФРН, які не хочуть віддавати багато озброєння, “щоб не залишити бундесвер із порожніми складами”.
Депутат наголосив, що “як і раніше, є реальний шанс, що Україна виграє” і виживе як вільна демократична країна, зберігши суверенітет і територіальну цілісність.
“Російський економічний простір далеко не такий привабливий ринок збуту для китайців, як Європа. Росія — це втомлений, хворий колос, який однобоко спирається на обмежену кількість сировини та військову силу. Він дуже захитався. Його живлять націоналізм і колоніалізм, насильницький диктатор і антисоціальний турбокапіталізм. Я закликаю вас мати більше впевненості в собі”, – зазначив політик.
За його словами, коли Україна переживе цю війну, то й Німеччина набуде більше безпеки, миру та стабільності.
Вже за кілька тижнів стало цілком зрозуміло, що постачання сучасного західного обладнання, зокрема з Німеччини, має велике значення. І тому ці постачання озброєнь мають бути продовжені послідовно і комплексно. Звичайно, війна також зміниться. Це означає, що найближчими місяцями Україна все більше зосереджуватиметься на поверненні завойованих РФ територій. Він нагадав, що канцлер Олаф Шольц дав зрозуміти в Бундестазі, що ФРН постачатимемо Україні зброю й надалі.
- Нагадаємо, понад 40 країн світу, зокрема Німеччина, Франція, Італія, США, Велика Британія, Японія, Австралія, а також влада ЄС висловили підтримку Україні, яка звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом проти РФ.
- Німецька Вільна демократична партія пропонує розширити повноваження генерального прокурора ФРН у переслідуванні відповідальних за злочини, скоєні під час російської військової агресії в Україні.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі охарактеризував правопопулістську партію “Альтернатива для Німеччини” (АдН) як “партію Росії”.
- Також Олаф Шольц заявив, що ФРН спільно з союзниками обговорюють питання гарантій безпеки для України після війни із РФ.