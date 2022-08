Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів у Бахмутському напрямку, на північний схід від Донецька. Але успіхи були обмежені – РФ повільно просувалася.

Як повідомила українська влада минулого тижня, Росія, ймовірно, передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України. Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня.

Ймовірно, російське командування визначило Запорізький напрямок як вразливу ділянку, що потребує посилення присутності військ РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/WFgCHPs7yY

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sU8IJmgiyF

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 1, 2022