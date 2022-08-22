Під час пресконференції зі звільненими бранцями "Азовсталі" у колишніх полонених запитали, чи зустрічали вони "хороших русскіх".

Про це інформують #Букви.

“Кращих-гірших нема, вони вже ніколи кращими не стануть”, – наголосив Денис Чепурко (позивний – “Манго”). Як він розповів, перший допит, проведений ФСБ, був спокійним. Дали дві цигарки, щоб покурив, а потім почалися погрози, тиск, знущання, зокрема моральні.

“А звідки ви очікуєте, що я міг там побачити адекватних, хороших росіян? Як вони потрапили туди, на мої допити, на те, щоб мене охороняти чи лікувати? “Хороших русскіх” туди не беруть”, – розповів Владислав Жайворонок (позивний – “Вікіпедія”).

Він розповів, що хорошими росіянами вважає цивілізованих громадян РФ, які або до початку повномасштабної агресії, або невдовзі після неї виїхали з країни і там зараз активно ведуть боротьбу з путінським режимом і допомагають Україні. “Вони вибрали сторону цивілізації, гуманізму”, – наголосив він. Владислав додав, що не вважає нормальними росіян, які у своїй країні мовчать, адже вони навіть так працюють на РФ, а “Росія – країна-агресор, Росія – країна-терорист”.