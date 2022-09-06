ЗМІ, посилаючись на дані розвідки США зазначають, що Росія почала купувати озброєння у Північної Кореї. Це свідчить про те, що міжнародні санкції стали перешкодою для оснащення військ РФ.

Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з нещодавно розсекреченими даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети у Північної Кореї. Це свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки поставок Росії і змусили Москву звернутися до держав-вигнанців за постачанням озброєння.

Росія почала купувати озброєння у КНДР через декілька днів після того, як отримала перші поставки БПЛА з Ірану.

Представники уряду США заявили, що рішення Росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, заважають Москві отримувати постачання для своєї армії.

США надали небагато деталей із розсекречених розвідданих про точне озброєння, час або розмір партії, і поки немає можливості незалежно перевірити продаж. Однак офіційний представник США сказав, що, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, очікується, що Росія намагатиметься й надалі купувати додаткове північнокорейське обладнання.

“Кремль повинен бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати у Північної Кореї”, — сказав Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Білий дім почав розсекречувати звіти розвідки про військові плани Москви, а потім оприлюднював ці матеріали спочатку союзникам приватно, а потім – громадськості.

Після деякого затишшя в розкритті інформації американський уряд знову почав розсекречувати інформацію, щоб висвітлювати військову діяльність Росії. Зокрема нещодавно США повідомили, що Росія закупила сотні бойових безпілотників в Ірану, а також повідомлялось про проблеми російської армії з живою силою.

Масштабні економічні санкції, принаймні поки що, не завдали шкоди Росії.

Ціни на енергоносії після початку повномасштабної війни зросли, завдяки чому дохід РФ збільшився. Це дало змогу Москві зменшити наслідки санкцій, які стосуються російських банків, експорту та імпорту.

Санкції проти окремих російських олігархів також не змогли підірвати владу президента Росії Володимира Путіна.

Однак американські офіційні особи заявили, що коли мова зайшла про здатність Росії відновити свою армію, економічні дії Європи та Сполучених Штатів були ефективними.

Американські та європейські санкції заблокували можливість Росії купувати зброю або електроніку для виробництва цієї зброї.

Москва сподівалася, що отримуватиме допомогу від Китаю у питанні оснащення військ РФ, однак Пекін попри те, що купує російські нафту та газ, не наважується порушувати експортний контроль та оснащувати російську армію обладнанням або компонентами.

Джина Раймондо, міністерка торгівлі, неодноразово попереджала Китай, що якщо Semiconductor Manufacturing International Corporation, найбільший у Китаї виробник комп’ютерних мікросхем, або інші компанії порушать санкції проти Росії, Сполучені Штати фактично закриють ці підприємства, перекривши їм доступ до американських технологій.

Оскільки більшість країн під тиском США не наважуються допомагати Росії, Кремль був вимушений звернутись за підтримкою до Ірану та КНДР.

І Іран, і Північна Корея також перебувають під масштабними міжнародними санкціями. Тобто, їм вже немає чого боятись і вони можуть співпрацювати з Росією. Проте будь-яка угода про купівлю зброї у Північної Кореї буде порушенням резолюцій ООН, спрямованих на стримування розповсюдження зброї з Пхеньяна.

Однак незрозуміло, наскільки закупівлі у Північній Кореї пов’язані з експортним контролем.

До прикладу, у 152-міліметровому артилерійському снаряді чи ракеті типу “Катюша”, які виробляє Північна Корея, немає нічого високотехнологічного, сказав Фредерік В. Каган, військовий експерт з American Enterprise Institute.

Він заявив, що звернення до Північної Кореї є ознакою того, що Росія, здається, не в змозі виробляти найпростіший матеріал, необхідний для ведення війни.

“Єдина причина, по якій Кремль повинен купувати артилерійські снаряди чи ракети у Північної Кореї, чи будь-кого іншого, полягає в тому, що Путін не хотів або не міг мобілізувати російську економіку для війни навіть на найпростішому рівні”, — сказав Каган.

Обмеження ланцюжка військових поставок Росії є центральною частиною американської стратегії послаблення Москви з метою перешкодити як її військовим зусиллям в Україні, так і її майбутній здатності загрожувати своїм сусідам.

Протягом кількох місяців – як з російських операцій в Україні, так і з оприлюднення урядом США – було зрозуміло, що Москва має проблеми зі своєю високотехнологічною зброєю.

Високоточна зброя РФ, як-от крилаті ракети, має високий рівень відмов. На ранніх стадіях війни половина чи більше цієї зброї або не стріляли, або не вразили ціль.

Російські запаси цієї високоточної зброї також були вичерпані, що змусило російських генералів змінити тактику і вдались до масштабних артилерійських обстрілів, якими вон знищують міста на сході України.

Розкриття інформації про те, що Росія потребує більше артилерійських боєзапасів, є ознакою того, що проблеми з постачанням Москви, ймовірно, глибші, ніж просто нестача компонентів високого класу для передових танків чи високоточних ракет.

Якщо Росія шукає більше артилерійських снарядів від Північної Кореї – значить вони вже зіштовхнулися або зіштовхнуться у майбутньому з дефіцитом цих снарядів.

“Це дуже ймовірна ознака масштабного провалу російського військово-промислового комплексу, який, ймовірно, має глибоке коріння та дуже серйозні наслідки для російських збройних сил”, – сказав Каган.

Останніми тижнями Україна посилила штурм російських складів боєприпасів. Збройні сили України використовували американську ракетно-артилерійську систему високої мобільності (HIMARS) і звіти розвідки США, щоб завдати удари за лінією фронту та знищити сховища боєзапасів росіян.

Незрозуміло, як знищення складів вплинуло на загальну кількість російських боєзапасів, однак армії РФ довелось відступити та перенести свої пункти зберігання боєзапасів, тим самим знизивши ефективність свої артилерії.

Також є ознаки того, що ефективність деяких російських артилерійських снарядів була знижена через проблеми зі зберіганням або погане обслуговування боєзапасів.

Щоб максимально ефективно поранити противника, артилерійські снаряди розриваються в повітрі безпосередньо перед тим, як вдаряться об землю. Але воронка, створена російською артилерією протягом літа, показала, що багато їхніх снарядів вибухають на землі, зменшуючи пошкодження українських окопів.

Щодо снарядів КНДР, то їхня ефективність невідома. Однак точно відомо, що Північна Корея має значні запаси озброєння.