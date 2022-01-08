Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на брифінгу після зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, повідомляє Державний департамент США.
За його словами, Росія протягом років підривала демократичні інститути України, втручалася в її політику та економіку, та провокувала зростання недовіри шляхом пропаганди та дезінформації.
Російська Федерація розмістила близько 100 000 військовослужбовців поблизу кордону з Україною, планує мобілізувати вдвічі більше за дуже короткі терміни. При цьому “виправдовує” свої дії брехнею про те, що Україна намагається спровокувати конфлікт.
“Це як лисиця, яка говорить, що їй довелося напасти на курник, тому що його мешканці становлять загрозу, що є абсурдом. Ми вже бачили подібний газлайтинг раніше”, – зауважив Ентоні Блінкен.
Водночас держсекретар США вважає, що дипломатичне рішення, як і раніше, можливе і бажане, і на майбутніх зустрічах з РФ є ймовірність потенційного прогресу.
“Ми готові рішуче відповісти на подальшу російську агресію, але дипломатичне рішення, як і раніше, можливе і бажане, якщо Росія вибере його”, – заявив держсекретар.
При цьому він категорично відкинув заяву Росії щодо нерозширення НАТО.
“НАТО ніколи не обіцяв не приймати нових членів; не міг і не став би”, – резюмував державний секретар США.
- Нагадаємо, у 2022 році вперше відбудеться засідання Ради очільників оборонних відомств країн НАТО у форматі онлайн зустрічі. На конференцію також запросили представників України та Грузії.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.
- Також повідомлялось, що після окупації Автономної Республіки Крим та збройної агресії на території Донецької та Луганської областей у Європейському союзі та НАТО зрозуміли справжню ціну погрозам Російської Федерації.
- Окрім цього, у The New York Times повідомили, що російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Раніше міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.