Дипломатичне рішення ситуації щодо військової агресії Російської Федерації все ще є можливим та бажаним. Проте Москва продовжує збільшувати сили на кордоні з Україною та поводить себе "як лисиця у курятнику".

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на брифінгу після зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, повідомляє Державний департамент США.

За його словами, Росія протягом років підривала демократичні інститути України, втручалася в її політику та економіку, та провокувала зростання недовіри шляхом пропаганди та дезінформації.

Російська Федерація розмістила близько 100 000 військовослужбовців поблизу кордону з Україною, планує мобілізувати вдвічі більше за дуже короткі терміни. При цьому “виправдовує” свої дії брехнею про те, що Україна намагається спровокувати конфлікт.

“Це як лисиця, яка говорить, що їй довелося напасти на курник, тому що його мешканці становлять загрозу, що є абсурдом. Ми вже бачили подібний газлайтинг раніше”, – зауважив Ентоні Блінкен.

Водночас держсекретар США вважає, що дипломатичне рішення, як і раніше, можливе і бажане, і на майбутніх зустрічах з РФ є ймовірність потенційного прогресу.

“Ми готові рішуче відповісти на подальшу російську агресію, але дипломатичне рішення, як і раніше, можливе і бажане, якщо Росія вибере його”, – заявив держсекретар.

При цьому він категорично відкинув заяву Росії щодо нерозширення НАТО.