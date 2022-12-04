РФ планує активізувати кібернапади проти України. Країна-агресор може направити їх на критично важливу інфраструктуру.

Про це повідомили у блозі генерального менеджера центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінта Воттса.

Росія може використовувати кібератаки для підриву довіри до влади. У такий спосіб вона може спробувати перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.

Клінт Воттс вважає, що РФ може використовувати тріщини в міжнародній підтримці, аби спробувати підірвати дію коаліцій, які постачають військову та гуманітарну допомогу.

Однією з тем може стати підвищення цін на енергоносії серед країн Європи. Раніше такі дії мали обмежений ефект. Утім атаки можуть свідчити про розширення такої тактики зі сторони РФ, вважає Воттс.

Хакерські групи можуть вдатися до атак критичної інфраструктури, як було у 2014 році.

“Після анексії Криму Росією у 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання, — ред.) розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках”, — сказано в повідомленні.