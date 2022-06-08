Окупанти планують організувати псевдореферендум у Запорізькій області про приєднання до РФ у 2022 році, заявив представник окупаційної "влади".

Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на представників окупаційної влади.

За словами члена так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, псевдореферендум у тимчасово окупованому регіоні проведуть у 2022 році.

“Визначати майбутнє Запорізької області буде народ. Проведення референдуму заплановано цьогоріч”, — повідомив він.

Представник окупаційної влади також зазначив, що “референдум” буде вважатися дійсним із явкою не менше, ніж 50%.

Рогов додав, що наразі розробляють механізми проведення “референдуму” в разі часткової окупації регіону (якщо Росія захопить Запорізьку область не повністю).

Як повідомляє CNN, наразі загарбники контролюють близько 60% Запорізької області.