Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на представників окупаційної влади.
За словами члена так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, псевдореферендум у тимчасово окупованому регіоні проведуть у 2022 році.
“Визначати майбутнє Запорізької області буде народ. Проведення референдуму заплановано цьогоріч”, — повідомив він.
Представник окупаційної влади також зазначив, що “референдум” буде вважатися дійсним із явкою не менше, ніж 50%.
Рогов додав, що наразі розробляють механізми проведення “референдуму” в разі часткової окупації регіону (якщо Росія захопить Запорізьку область не повністю).
Як повідомляє CNN, наразі загарбники контролюють близько 60% Запорізької області.
- Раніше в Кремлі заявили, що організувати “референдум” про приєднання ОРДЛО до Росії наразі неможливо.
- Також повідомлялося, що російські чиновники почали обговорення інтеграції окупованих територій Херсонщини та Запорізької області до РФ.