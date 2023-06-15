Прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва має намір знову домагатися від Ради Безпеки ООН міжнародного розслідування вибуху на Nord Stream.

Джерело: Aljazeera

“Ми зараз повернемо Радбез ООН до розгляду цього питання”, – сказала Захарова на черговому брифінгу.

Вона додала, що три західні постійні члени Ради безпеки: Сполучені Штати, Великобританія та Франція, раніше “блокували зусилля Росії забезпечити “прозоре” розслідування”.

У вересні минулого року незрозумілі вибухи розірвали як газопроводи Nord Stream 1, так і нещодавно побудований Nord Stream 2.

Оскільки вибухи сталися у водах Швеції та Данії, обидві країни заявили, що вибухи сталися в результаті диверсії, але поки не назвали, хто несе відповідальність.