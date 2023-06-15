Джерело: Aljazeera
“Ми зараз повернемо Радбез ООН до розгляду цього питання”, – сказала Захарова на черговому брифінгу.
Вона додала, що три західні постійні члени Ради безпеки: Сполучені Штати, Великобританія та Франція, раніше “блокували зусилля Росії забезпечити “прозоре” розслідування”.
У вересні минулого року незрозумілі вибухи розірвали як газопроводи Nord Stream 1, так і нещодавно побудований Nord Stream 2.
Оскільки вибухи сталися у водах Швеції та Данії, обидві країни заявили, що вибухи сталися в результаті диверсії, але поки не назвали, хто несе відповідальність.
- ЦРУ застерігало Україну від підриву Nord Stream за декілька місяців до диверсії на газопроводах – після отримання даних про плани Києва від військової розвідки Нідерландів.
- У МЗС Росії заявили, що викликали послів Німеччини, Швеції та Данії, нібито цей крок зроблено на знак протесту проти, за їх словами, “повної відсутності результатів” розслідування вибухів, які минулого року пошкодили газопроводи Nord Stream.
- Судно “Андромеда”, яке виступало ключовою фігурою в межах розслідування вибухів на газопроводах Nord Stream, орендувала польська туристична агенція, власниками якої є українці.