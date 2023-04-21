Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з урядовцями 19 квітня доручив віцепрем'єру РФ Марату Хуснулліну розв'язати питання на КПП "Гуково" на українсько-російському кордоні. Це свідчить про те, що РФ хоче зберегти митні пункти пропуску навіть про те, що вважає українські території своїми.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

КПП “Гуково” розміщене на кордоні Україною та РФ у Луганській та Ростовській області відповідно. Саме через це КПП Путін повертався до РФ після візиту на окуповані території Херсонщини та Луганщини.

Путін заявив, що погані дорожні умови на контрольно-пропускному пункті спричинили цивільну підтримку та змусили вантажівки, які доставляли швидкопсувні товари, чекати годинами перед проїздом, що спричинило затримки відправлень і зростання цін на окупованих територіях.

Він додав, що деякі вантажівки змушені повністю об’їжджати пункт пропуску, оскільки дороги занадто вузькі і їх практично немає. У зв’язку із цим він закликав російські спецслужби та правоохоронні органи збільшити кількість оглядових комплексів і співробітників на блокпостах і наказав російським посадовцям покращити дороги навколо блокпостів і створити маршрути з Ростова-на-Дону до Луганської області.

На думку фахівців, такі накази російського президента свідчать про те, що РФ має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами з міркувань безпеки.

Експерти нагадали, що російські мілблогери часто скаржаться на те, що російські блокпости на митниці значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецьку область.

“Неспроможність Кремля здійснити змістовну інтеграційну політику та захистити окуповану Україну, ймовірно, підриває здатність Росії забезпечити війська на лінії фронту”, – наголосили в ISW.

Аналітики додали, що Путін, ймовірно, намагається виправити затримки, збільшивши чисельність персоналу, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, однак не думає про можливість усунення цих перешкод.

Фахівці зауважили, що раніше РФ посилила заходи безпеки та перевірки навколо Керченського мосту і Кремль, ймовірно, продовжує використовувати такі пункти пропуску на інших територіях з аналогічних міркувань безпеки.

Окрім цього, блокпости також можуть використовуватись з метою запобігти масовому переміщенню чоловіків з окупованої частини України, які рятуються від примусової мобілізації.

“Наявність цих контрольно-пропускних пунктів додатково підкреслює, що російські посадовці не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, попри постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії”, – резюмували експерти.