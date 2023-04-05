За словами західних офіційних осіб, у Росії виникли проблеми зі створенням нових військових сил, які мають відповідну підготовку.

Про це повідомляє CNN.

Під час брифінгу 5 квітня західні посадовці зауважили, що РФ сама визнала потребу у 400 000 нових військових.

“І це не тільки для конфлікту [в Україні], але й для створення нових формувань, які збираються розмістити на новому кордоні з НАТО та Фінляндією. Як вони це генерують, на цей час незрозуміло”, — заявили посадовці.

Посадовці повідомили також, що бачили, як Росія збільшила тривалість призову та розширила віковий діапазон, але відзначили, що вони не докладали зусиль для запуску другої мобілізації.

“Чи може населення витримати ще один раунд мобілізації і чи насправді Кремль хоче перевірити стійкість населення до цього, поки що незрозуміло, але той факт, що вони цього не зробили, показує нам, що вони мають певні занепокоєння з цього приводу”, – додали вони.

Далі посадовці заявили, що окрім залучення нової сили, Кремль натрапив на труднощі щодо навчання новобранців.

“Ми бачили, як російські підрозділи тренувалися в Білорусі, ми бачили, як інші російські локалізовані сили виштовхували прямо на фронт без будь-якої підготовки. Вони мають реальну проблему зі створенням навчених військових”, — сказали вони.