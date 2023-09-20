“Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН”, – сказав президент.
Джерело: Telegram Bukvy
російсько-українська війна
Росія має вивести війська, включно з Чорноморським флотом або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, з усієї суверенної території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року — Зеленський.
“Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН”, – сказав президент.
Джерело: Telegram Bukvy