Наразі Росія активно мобілізує мешканців окупованого півострова для участі у війні проти України. Водночас залякують громадян, які з 2014 року під примусом проходили строкову службу в армії Росії, начебто українська влада покарає їх за це.

Про це повідомляє пресслужба Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Варто зазначити, що дії окупантів є серйозним порушенням норм міжнародного права та національного законодавства.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Криму та Прокуратура АР Крим та Севастополі звертаються до громадян України в окупованому Криму та вкотре наголошують, що мешканці Криму, яких вимушено призивали до лав російського війська або незаконних формувань — є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями. Тому вони не можуть та не будуть зазнавати кримінального переслідування владою України.

Отже, інформація про переслідування Україною призовників — фейк, який поширюється Росією та спрямований на залякування цивільного населення півострова.