Про це повідомляє пресслужба Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
Варто зазначити, що дії окупантів є серйозним порушенням норм міжнародного права та національного законодавства.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Криму та Прокуратура АР Крим та Севастополі звертаються до громадян України в окупованому Криму та вкотре наголошують, що мешканці Криму, яких вимушено призивали до лав російського війська або незаконних формувань — є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями. Тому вони не можуть та не будуть зазнавати кримінального переслідування владою України.
Отже, інформація про переслідування Україною призовників — фейк, який поширюється Росією та спрямований на залякування цивільного населення півострова.
- Також у РФ стверджують, що стратегічний сухопутний коридор між Кримом та Донбасом встановлено. За даними росЗМІ, коридор передбачає стратегічний маршрут, що з’єднує Крим з Маріуполем, який наразі блокується російськими військами.