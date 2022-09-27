Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль намагатиметься анексувати території чотирьох українських областей (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська) до або ж незадовго після 1 жовтня, коли у Росії стартує осінній призов. Таким чином Росія намагатиметься "узаконити" призов українських громадян для війни проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

На думку експертів, якщо Росії вдасться до чи незадовго після 1 жовтня анексувати тимчасово окуповані українські території, Кремль, скоріш за все, накаже Міністерству оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованій українській території в російський цикл призову, розширивши примусову мобілізацію українських цивільних для боротьби проти України.

В ISW надали, що раніше припускали, що одним із мотивів поспішних “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України – це намагання Кремля юридично узаконити мобілізацію українців, щоб змусити їх воювати проти ЗСУ.

Експерти додали, що російські чиновники вже мобілізували українських громадян на боротьбу проти України. Зокрема призначений РФ окупаційний губернатор анексованого Севастополя Михайло Развожаєв 25 вересня заявив, що російська влада мобілізувала близько 2000 чоловіків в окупованому Криму та Севастополі у межах часткової мобілізації.

Окрім цього, російська окупаційна влада примусово мобілізувала мирне українське населення з усіх окупованих областей України.

До прикладу, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 25 вересня повідомив, що російська окупаційна влада не випускає чоловіків до 35 років з окупованого Херсона.

Також мер окупованого Мелітополя Іван Федоров 26 вересня повідомив, що Кремль доручив російській окупаційній адміністрації Мелітополя сформувати до 10 жовтня добровольчий батальйон чисельністю 3 тис. осіб.

Окрім цього, глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 26 вересня повідомив, що російські окупанти у Сватовому Луганської області віддали накази про мобілізацію всім чоловікам у цьому районі та що російська влада в окупованому Луганську так само мобілізує всіх українських чоловіків.