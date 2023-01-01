Про це повідомили в ефірі національного телемарафону.

За словами начальниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, на сьогодні у ворога суттєво поменшало кораблів, оскільки вони потребують часу на переспорядження.

За її словами, для росіян не лише святкові дні є “значущими”, адже вони намагаються атакувати Україну постійно.

“Зараз, готуючись до цього (атак, – ред.), цілком імовірно будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії”, – зазначила Гуменюк.

Російські військові готові використати партію дронів, яку вони отримали від Ірану. Гуменюк додала, що південний регіон є “транзитним” для російських ракет, бо від роботи ППО залежить, чи долетять ракети вглиб України.

“Зараз ворог намагається тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту – Запорізький напрямок, Дніпропетровську область (Нікопольський район) тощо”, – підсумувала вона.