Представник США в ООН Річард Міллс закликав з уважністю поставитись до російських фейків про "американські біолабораторії в Україні". Американський дипломат застеріг, що там чином Кремль може готуватись до біологічної або хімічної атаки проти України під фальшивим прапором.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

Річард Міллс звинуватив Росію у тому, що вона використовує Раду Безпеки ООН задля поширення дезінформації та теорії змови про нібито “американську біологічну зброю” в Україні. За словами американського дипломата, таким чином Кремль намагається відвернути увагу світу від своєї агресії в Україні.

Він додав, що звинувачення Росії про причетність США до програми біологічної зброї в Україні – фальшиві та безглузді. Однак, наголосив Міллс, до таких заяв Москви варто ставитись уважно, адже зазвичай РФ звинувачує інших у тому, що сама планує здійснити.

Тому, за словами посла США в ООН, є ймовірність того, що Росія здійснить біологічну або хімічну атаку проти України під фальшивим прапором.