Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.
Річард Міллс звинуватив Росію у тому, що вона використовує Раду Безпеки ООН задля поширення дезінформації та теорії змови про нібито “американську біологічну зброю” в Україні. За словами американського дипломата, таким чином Кремль намагається відвернути увагу світу від своєї агресії в Україні.
Він додав, що звинувачення Росії про причетність США до програми біологічної зброї в Україні – фальшиві та безглузді. Однак, наголосив Міллс, до таких заяв Москви варто ставитись уважно, адже зазвичай РФ звинувачує інших у тому, що сама планує здійснити.
Тому, за словами посла США в ООН, є ймовірність того, що Росія здійснить біологічну або хімічну атаку проти України під фальшивим прапором.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що ядерні погрози мають бути підставою для жорсткої реакції та превентивних санкцій, адже це порушує міжнародні домовленості.
- Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від застосування ядерної зброї у війні проти України. За його словами, ядерну війну неможливо виграти.
- Окрім цього західні аналітики вважають, що ризик застосування Росією хімічної зброї в Україні є доволі високим, хоча вагомих доказів того, що Кремль розгорнув хімічну зброю, поки що немає.