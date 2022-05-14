Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

Річард Міллс звинуватив Росію у тому, що вона використовує Раду Безпеки ООН задля поширення дезінформації та теорії змови про нібито “американську біологічну зброю” в Україні. За словами американського дипломата, таким чином Кремль намагається відвернути увагу світу від своєї агресії в Україні.

Він додав, що звинувачення Росії про причетність США до програми біологічної зброї в Україні – фальшиві та безглузді. Однак, наголосив Міллс, до таких заяв Москви варто ставитись уважно, адже зазвичай РФ звинувачує інших у тому, що сама планує здійснити.

Тому, за словами посла США в ООН, є ймовірність того, що Росія здійснить біологічну або хімічну атаку проти України під фальшивим прапором.