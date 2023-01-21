За словами керівниці пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталії Гуменюк, російські окупанти активізували використання розвідувальних безпілотників, що може свідчити про підготовку РФ до чергового ракетного обстрілу.

Про це вона повідомила в етері телемарафону.

Гуменюк зазначила, що окупанти системно проводять розвідку дронами, однак вона значно активізується незадовго до масованих ракетних обстрілів України.

“Ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу, коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити”, – розповіла вона.

За її словами, росіяни намагаються знайти об’єкти критичної інфраструктури, однак більшість розвідувальних БПЛА все ж сконцентровані на військових об’єктах.

Зокрема окупанти намагаються знайти засоби ППО, аби “заглушити” їх під час масованого обстрілу і “досягти результатів”.