Про це вона повідомила в етері телемарафону.
Гуменюк зазначила, що окупанти системно проводять розвідку дронами, однак вона значно активізується незадовго до масованих ракетних обстрілів України.
“Ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу, коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити”, – розповіла вона.
За її словами, росіяни намагаються знайти об’єкти критичної інфраструктури, однак більшість розвідувальних БПЛА все ж сконцентровані на військових об’єктах.
Зокрема окупанти намагаються знайти засоби ППО, аби “заглушити” їх під час масованого обстрілу і “досягти результатів”.
- Британські розвідники заявили, що удар по Дніпру 14 січня показав, що росіянам стає важче завдавати точних ударів по Україні на великій відстані. Особливо, використовуючи радянську протикорабельну ракету великої дальності Х-22.