Росія може отримати доступ до достатньої кількості танкерів, щоб відвантажувати більшу частину своєї нафти за межі нових цінових обмежень від країн G7.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що минулого місяця міністри фінансів країн “Великої сімки” домовилися про обмеження цін на російську нафту, але зіткнулися з побоюваннями з боку основних гравців світової нафтової промисловості щодо того, що цей крок може паралізувати торгівлю в усьому світі.

Місяці дискусій між США та страховими, торговельними й транспортними компаніями зменшили занепокоєння, але тепер всі сторони усвідомлюють, що Росія може значною мірою обійти цей план своїми власними кораблями та послугами.

За словами представника міністерства фінансів США, оцінки того, що 80-90% російської нафти, як і раніше, втікатимуть за межі механізму обмеження, небезпідставні. В результаті лише від 1 до 2 млн барелів на добу експорту російської нафти та нафтопродуктів може бути зупинено, якщо країна відмовиться дотримуватися встановленої межі. При тому, що у вересні Росія експортувала понад 7 млн ​​барелів на добу.

Відтак це може створити фінансові та технічні труднощі для Росії, а також позбавити світ 1-2% його глобальної пропозиції, тоді як інфляція зростає та насувається рецесія.

За даними видання, Сполучені Штати знають про те, що деякі кораблі змінюють країну походження, а торговельні організації переміщуються за межі G7, щоб ухилитися від плану.

За словами одного з чиновників, Росія понесе витрати через необхідність здійснювати більш тривалі рейси й буде переведена до категорії страхування та фінансування низької якості, що надає США певний оптимізм, а Росія все ж буде змушена згодом продавати нафту з дотриманням цінової межі.

Своєю чергою, Банк JP Morgan вважає вплив обмеження цін “приглушеним”, оскільки Росія може майже повністю обходити заборону, розподіляючи китайські, індійські та власні кораблі. Це може призвести до скорочення російського експорту в грудні лише на 600 тисяч барелів на добу порівняно з вереснем.

В останні місяці Індія та Китай збільшили закупівлю російської нафти з великими знижками, але жодна з цих країн не підтримала обмеження. Цього тижня Індія заявила, що розгляне цей план.