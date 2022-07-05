У Росії схвалили перший етап законів, який дозволить країні перейти до воєнної економіки. Уряд може змусити підприємства постачати товари для військових, а співробітників працювати понаднормово.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Російський віцепрем’єр-міністр Юрій Борисов заявив, що на оборонну промисловість істотно зросло навантаження. Він закликав оптимізувати роботу воєнно-промислових комплексів (ВПК) і підприємств, які входять в коопераційні ланцюги. У такий спосіб у Кремлі хочуть гарантувати постачання озброєнь і боєприпасів на фронт в Україні.

Армія РФ зазнала великих втрат у людях і техніці з початку вторгнення 24 лютого. Зранку 5 липня у Генштабі звітували, що ліквідовано понад 36 окупантів. Москва мала лише поступовий прогрес на сході країни, де вона завершила захоплення Лисичанська, після того, як звідти відійшли ЗСУ.

Борисов сказав депутатам, що “важливість ухвалення законопроєктів неможливо переоцінити”, оскільки Україні збільшують постачання зброї та санкційний тиск щодо Росії. Зокрема він підкреслив те, що країни колективного Заходу нарощують військову присутність на кордоні з РФ.

Один з проєктів закону передбачає, що Кремль зможе вводити “спеціальні економічні заходи”. Згідно з ними можна буде примушувати фірми постачати товари та послуги військовим.

У другому законопроєкті зазначені зміни до трудового кодексу. Тоді Москва зможе регулювати робочий час і встановлювати вихідні дні на певних підприємствах. Зокрема примусити працювати вночі, у вихідні та святкові дні, а також без щорічної відпустки. Депутат сказав, що масштабно вимога понаднормової роботи не буде використовуватися, а за неї отримуватимуть додаткову плату.

Проєкти законів спочатку мають пройти друге і третє читання в Думі. Їхнє обговорення продовжиться завтра, 6 липня. Після цього законопроєкти мають бути розглянуті верхньою палатою парламенту та підписані президентом Володимиром Путіним, щоб вони стали законом.