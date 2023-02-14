Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.
Путін продовжує публічно підтримувати міністерство оборони Росії, на тлі сили масштабних втрат армії РФ навколо Вугледара Донецької області.
Очільник Кремля прокоментував російське державне телешоу, яке було записане 9 лютого та транслювалося 12 лютого, що російська “морська піхота зараз працює, як має бути”, а Тихоокеанський і Північний флоти “героїчно б’ються”.
Експерти ISW зауважили, що Путін, ймовірно, навмисне хвалив Тихоокеанський і Північний флоти на тлі широко опублікованих і значних втрат механізованих підрозділів 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту під час їхнього штурму Вугледару.
Однак міністерство оборони Росії мовчало щодо втрат росіян у Вугледарі, і коментар Путіна послідував за заявою міністра оборони Росії Сергія Шойгу 7 лютого про те, що російські війська успішно розвивають наступ на цьому напрямку.
“Путін, ймовірно, навмисне применшує надто оптимістичний опис Вугледарської лінії оборони Росії, щоб підтримати розповідь про неминучий і масштабний наступ Росії в Донецькій області. Путін також, ймовірно, утримується від того, щоб стати на бік критично налаштованих мілблогерів, які дедалі частіше звинувачували російське міноборони та військове командування в тому, що вони не вивчили попередніх помилок під час проведення механізованих операцій”, – мовиться у звіті.
Водночас коментар російського президента може свідчити про намір посилити наступ на Вугледар більшою кількістю мобілізованих сил або шляхом повторного направлення в цей район залишків підрозділів Північного флоту.
В ISW додали, що нещодавно спостерігали, як українські сили знищують російські зенітно-ракетні комплекси, які, за повідомленнями, належать 80-й окремій арктичній мотострілецькій бригаді Північного флоту, в окупованій Херсонській області.
Українські офіційні особи також раніше повідомляли, що російські військові накопичували певні сили в Маріуполі, лише за 75 км на південний схід від Вугледара.
“Ці показники свідчать про те, що російські сили, включно з частинами Північного флоту, можуть готуватися до вторгнення у Вугледар”, – резюмували аналітики.
- Посилаючись на дані Генерального штабу Збройних сил України, Міноборони Великої Британії вважає, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.
- У розвідці Великої Британії зауважили, що РФ, ймовірно, від січня намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Однак найближчими тижнями Кремлю навряд чи вдасться наростити сили, аби змінити хід війни.