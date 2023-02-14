Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що президент РФ Володимир Путін продовжує підтримувати російське міноборони на тлі значних втрат Росії у Вугледарі. Це може свідчити про те. що РФ буде лише посилювати наступ на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Путін продовжує публічно підтримувати міністерство оборони Росії, на тлі сили масштабних втрат армії РФ навколо Вугледара Донецької області.

Очільник Кремля прокоментував російське державне телешоу, яке було записане 9 лютого та транслювалося 12 лютого, що російська “морська піхота зараз працює, як має бути”, а Тихоокеанський і Північний флоти “героїчно б’ються”.

Експерти ISW зауважили, що Путін, ймовірно, навмисне хвалив Тихоокеанський і Північний флоти на тлі широко опублікованих і значних втрат механізованих підрозділів 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту під час їхнього штурму Вугледару.

Однак міністерство оборони Росії мовчало щодо втрат росіян у Вугледарі, і коментар Путіна послідував за заявою міністра оборони Росії Сергія Шойгу 7 лютого про те, що російські війська успішно розвивають наступ на цьому напрямку.

“Путін, ймовірно, навмисне применшує надто оптимістичний опис Вугледарської лінії оборони Росії, щоб підтримати розповідь про неминучий і масштабний наступ Росії в Донецькій області. Путін також, ймовірно, утримується від того, щоб стати на бік критично налаштованих мілблогерів, які дедалі частіше звинувачували російське міноборони та військове командування в тому, що вони не вивчили попередніх помилок під час проведення механізованих операцій”, – мовиться у звіті.

Водночас коментар російського президента може свідчити про намір посилити наступ на Вугледар більшою кількістю мобілізованих сил або шляхом повторного направлення в цей район залишків підрозділів Північного флоту.

В ISW додали, що нещодавно спостерігали, як українські сили знищують російські зенітно-ракетні комплекси, які, за повідомленнями, належать 80-й окремій арктичній мотострілецькій бригаді Північного флоту, в окупованій Херсонській області.

Українські офіційні особи також раніше повідомляли, що російські військові накопичували певні сили в Маріуполі, лише за 75 км на південний схід від Вугледара.

“Ці показники свідчать про те, що російські сили, включно з частинами Північного флоту, можуть готуватися до вторгнення у Вугледар”, – резюмували аналітики.