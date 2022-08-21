Вибухи у Криму посилили бажання окупантів збільшити безпеку. Для цього російським військовим доведеться відвернути частину своїх сил від лінії фронту.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Атаки на військову інфраструктуру показали, що російське суспільство незадоволено ними. Тривала нездатність зупинити вибухи на окупованому Криму спричиняє негативні настрої серед населення. Хоча Москва використовувала всі типи сил безпеки, зокрема Росгвардію.

“Один російський блогер розкритикував війська РФ за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника 31 липня”, – зазначають в ISW.

Аналітики додають, що стурбованість суспільства показують затори, які спостерігаються на виїзді з окупованого півострова. У звіті йдеться, що нібито місцеві жителі просили посилити патрулювання в місті та встановити нові блокпости.