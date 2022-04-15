Про це Джон Кірбі заявив під час брифінгу.

Відповідаючи на питання про те, чи може Москва здійснити свої погрози щодо ракетних обстрілів “центрів прийняття рішень” У Києві, речник Пентагону відповів ствердно.

“Так, звісно. У Росії є всі можливості завдати удари по Києву”, – сказав він.

Кірбі також зауважив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська з Київщини, Чернігівщини та інших північних областей України, у США не вважали, що Київ залишився у безпеці, особливо у повітряному просторі.

“Ми говорили про це неодноразово, навіть на ранніх стадіях відведення та передислокації російських військ”, – резюмував Кірбі.