Про це Джон Кірбі заявив під час брифінгу.
Відповідаючи на питання про те, чи може Москва здійснити свої погрози щодо ракетних обстрілів “центрів прийняття рішень” У Києві, речник Пентагону відповів ствердно.
“Так, звісно. У Росії є всі можливості завдати удари по Києву”, – сказав він.
Кірбі також зауважив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська з Київщини, Чернігівщини та інших північних областей України, у США не вважали, що Київ залишився у безпеці, особливо у повітряному просторі.
“Ми говорили про це неодноразово, навіть на ранніх стадіях відведення та передислокації російських військ”, – резюмував Кірбі.
- Нагадаємо, Росія заявляє, що ЗСУ нібито “обстрілюють” населені пункти, а також прикордонні наряди у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.
- Також здобуті розвідкою України документи свідчать про те, що окупанти планували захопити столицю України у ході начебто стратегічних військових навчань.
- Відомо, що 14 квітня був 50-й день з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Зазнавши неочікуваного спротиву і втрат як технічної, так і живої сили, російський режим вирішив змінити цілі та напрямки своїх атак.