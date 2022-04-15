Речник міністерства оборони США Джон Кірбі прокоментував погрози Росії продовжити обстріли Києва. За його словами, російські окупанти можуть й надалі завдавати ракетних ударів по українській столиці.

Про це Джон Кірбі заявив під час брифінгу.

Відповідаючи на питання про те, чи може Москва здійснити свої погрози щодо ракетних обстрілів “центрів прийняття рішень” У Києві, речник Пентагону відповів ствердно.

“Так, звісно. У Росії є всі можливості завдати удари по Києву”, – сказав він.

Кірбі також зауважив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська з Київщини, Чернігівщини та інших північних областей України, у США не вважали, що Київ залишився у безпеці, особливо у повітряному просторі.

“Ми говорили про це неодноразово, навіть на ранніх стадіях відведення та передислокації російських військ”, – резюмував Кірбі.