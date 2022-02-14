Представники Комуністичної партії Росії та партії "Єдина Росія" підготували 2 проєкти постанов Держдуми про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" "окремими державами" за аналогією з територіями Південної Осетії та Абхазії, котрі РФ окупувала у Грузії. Які плюси та мінуси із ймовірного сценарію можуть бути для України – пояснює український юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.

Про це повідомляють #Букви.

Рада Держдуми РФ планує підготувати для пленарного засідання палати два проєкти постанови щодо звернення до президента з проханням визнати незалежність самопроголошених республік так званих “ЛНР” та “ДНР”. На думку комуністів, визнання незалежності “ЛНР/ДНР” буде “обґрунтованим та морально виправданим”.

Перший проєкт постанови – це документ, який раніше до Держдуми внесли депутати від фракції КПРФ і який передбачає негайне направлення президенту цього звернення, одразу після можливого схвалення палатою.

Другий проєкт, запропонований вже депутатами від партії “Єдина Росія”, передбачає направлення спочатку для консультацій до МЗС та Міноборони ініціативи звернення до президента з проханням визнати незалежність так званих республік.

Український юрист Андрій Магера розмістив у Facebook копію постанови Держдуми РФ “про звернення до президента Росії В.Путіна щодо необхідності визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки”.

Надаючи коментар для #Букв він пояснив такі дії бажанням Москви вийти з “Мінських домовленостей” в односторонньому порядку.

Магера зауважив, що Росія може діяти за двома сценаріями:

– нагнітати ситуацію з метою підвищення ставок та отримання поступок від Заходу;

– визнати незалежність ЛНР та ДНР.

“Судити про наміри східного сусіда ми можемо відслідковуючи активність комуністів у Держдумі. Адже вони проявили ініціативу та намагатимуться проштовхнути звернення. Відповідно до російського законодавства, саме президент має право визнавати іноземні держави”, – зауважив юрист.

Водночас він припустив, що у Думі можуть прийняти другий проєкт постанови. Таке рішення, за словами Магери, буде означати, що РФ визнає території з усім її населенням. Наступний крок, із досвіду Абхазії, – укладання двостороннього договору “РФ – ЛНР та ДНР”.

“Найголовніше, що наша країна наразі має зробити – провести термінові консультації із країнами “нормандського формату” на предмет того, аби ті держави констатували, що рішення Думи свідчитиме про вихід Росії “із мінських угод” в односторонньому порядку”, – зазначив Андрій Магера.

За словами правознавця, за таким сценарієм, Україна матиме не лише негативні, але й позитивні наслідки для себе. Він зауважив, що, зрештою, Україні не доведеться виконувати “мінські домовленості”, водночас щодо “мінусів” ситуації – можливість збройної ескалації.

Розмірковуючи над ймовірними варіантами розвитку подій, Андрій Магера зауважив, що наразі складно спрогнозувати, як саме Російська Федерація намагатиметься боротися із проукраїнським населенням східної України.

“Не забуваймо, що так звані “ДНР” і “ЛНР” претендують на всю без винятку територію Донецької та Луганської областей”, – спрогнозував Магера.

Відповідно до офіційних даних, на підконтрольній території України перебуває більша частина районів Донецької та Луганської областей, де населення україномовне.

“Як вони мають боротись з україномовним населенням там – мені складно уявити. Саме підконтрольні Україні райони є найбільш україномовними та дотримуються патріотичних позицій. Це навіть не тимчасово окупована територія”, – резюмував правознавець.

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Нагадаємо, у 2019 році Путін підписав наказ, що дозволяє жителям Луганської й Донецької областей отримувати російські паспорти за спрощеною схемою. Вже у липні минулого року перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький повідомляв, що громадянство Росії за спрощеною схемою отримали 611 тисяч мешканців Донбасу, і прогнозував, що до кінця року їхня кількість сягне близько 2 млн.