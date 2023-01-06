Президент Росії Володимир Путін розглядає тимчасово окупований Крим та Республіку Білорусь як території для проведення ядерних провокацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Андрія Юсова.

За його словами, з боку Російської Федерації й режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.

“Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується”, – заявив Андрій Юсов.

А також наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для “панівного” російського режиму.

Зазначимо, що раніше представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що російські армійці перекидають нові військові підрозділи на північ тимчасово окупованого Криму, зокрема для того, щоб зберегти сухопутний коридор до окупованого українського півострова.

За його словами, російські армійці зараз докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму. Андрій Черняк пояснив, що у цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря.

Крім того, він додав, що російські загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи. Також вони продовжують будувати оборонні споруди – як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонської області.