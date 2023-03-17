На думку аналітиків Інституту вивчення війни, найімовірніше, що Росія втратить свій вплив у пострадянських країнах оскільки передислокувала елементи постійно дислокованих російських сил зі своїх баз у цих державах для їх участі у війні проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як зауважили експерти, передислокація Росією елементів своїх “миротворчих сил” з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 16 березня звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного нападу та геноциду проти етнічних вірмен у Нагірному Карабасі.

Пашинян заявив, що Вірменія повинна звернутися до Ради Безпеки ООН, якщо Російська Федерація не зможе підтримувати перемир’я в Нагірному Карабасі від 9 листопада 2020 року, посередництвом якого Москва сприяла Азербайджану.

У грудні 2022 року після того, як російські сили не змогли забезпечити прохід єдиною дорогою через Лачинський коридор між Вірменією та Нагірним Карабахом, Пашинян вже звинуватив російські “миротворчі сили” в “невиконанні своїх зобов’язань” за цим перемир’ям.

“Російські “миротворчі сили” в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. У березні 2022 року російські військові передислокували підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади — єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії — з Нагірного Карабаху в Україну”, – наголосили в ISW.

Водночас український Генштаб повідомляв, що українські війська серйозно деградували 15-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду, вбивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців з 1800 бійців бригади, які перебували в Україні станом на червень 2022 року.

“Росія, швидше за все, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва передислокувала елементи постійно дислокованих російських сил з російських баз у Киргизстані, окупованій Грузії (Абхазії та Південній Осетії) і Таджикистані для боротьби в Україні”, – резюмували експерти.