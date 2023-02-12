Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна може програти війну, яку веде проти неї Росія, якщо не надати терміново військову допомогу. Він наголосив, що ніхто не знає, де зупиниться президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомили в інтерв’ю на сайті Президента Республіки Польща.

Дуда наголосив, що надання допомоги Україні є безпековим питанням. Саме тому громадяни Польщі підтримують українців.

На питання стосовно перспективи перемоги Росії польській президент відповів: “Так, можуть, якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново. У них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо найближчими тижнями ми не надішлемо в Україну військову техніку, Путін може виграти. Він може виграти, і ми не знаємо, де він зупиниться”.

Глава держави вважає, що російська еліта не піддалася колективному імперському психозу, оскільки “з царських часів нічого не змінилося”. За його словами, для всіх поколінь всередині сучасної РФ притаманна “великоросійська ментальність, імперіалізм чи колоніалізм по-руськи”, яка виховалася завдяки окупації інших земель.

Він наголосив, що поляки пам’ятають, що таке російська окупація й вторгнення, зокрема як поводяться російські військові.

“Їхній прихід означає смерть, жорстокість, нещадну боротьбу”, — додав він.