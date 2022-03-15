У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Російська Федерація готує операцію з використанням хімічної чи біологічної зброї проти України.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Схоже, Росія планує застосувати хімічну або біологічну зброю в операції під фальшивим прапором. Така операція може прийняти форму фальшивої атаки, інсценованого “виявлення” агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів”, — зазначається у повідомленні.

Водночас така може супроводжуватись великою кампанією з дезінформації. Також Росія ймовірно атакуватиме під прапором України, яка нібито планує застосувати таку зброю.

У міністерстві наголосили, що не бачать жодних доказів, які б підтверджували звинувачення Росії в тому, що Україна планує застосувати хімічну чи біологічну зброю.