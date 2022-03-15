Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Схоже, Росія планує застосувати хімічну або біологічну зброю в операції під фальшивим прапором. Така операція може прийняти форму фальшивої атаки, інсценованого “виявлення” агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів”, — зазначається у повідомленні.
Водночас така може супроводжуватись великою кампанією з дезінформації. Також Росія ймовірно атакуватиме під прапором України, яка нібито планує застосувати таку зброю.
У міністерстві наголосили, що не бачать жодних доказів, які б підтверджували звинувачення Росії в тому, що Україна планує застосувати хімічну чи біологічну зброю.
- Наразі Велика Британія дуже стурбована потенційним використанням Росією хімічної зброї в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, попередивши, що її застосування стало б серйозною помилкою президента Росії Володимира Путіна.
- Також заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.