Експерти лондонського аналітичного центру з оборони та безпеки (RUSI) попередили, що у випадку, якщо Захід не збільшить постачання ППО Україні, РФ може завдати по українській території таких же руйнівних ударів, як свого часу по території Сирії.

Про це повідомляє BBC.

Досі ні Росія, ні Україна не змогли встановити повний контроль над українським небом, головним чином тому, що як українські, так і російські пілоти не хочуть ризикувати бути збитими системами ППО іншої сторони.

У той час як російські військово-повітряні сили значно переважають українські як за розміром, так і за технічністю, Росія вдалася до завдання ударів по території України балістичними та крилатими ракетами великої дальності, а також до ударів іранськими дронами-камікадзе.

Україна змогла знищити більшість ворожих ракет та БПЛА, однак ті, як долетіли до цілі, завдали серйозних руйнувань українській енергетичній системі напередодні зимових місяців.

І тепер нова доповідь RUSI попереджає, що Україні загрожує нестача зброї, необхідної для відбиття масованих російських повітряних атак.

У звіті RUSI мовиться, що якщо західні країни не збережуть і не збільшать постачання протиповітряної оборони в Україну, то Росія, швидше за все, використає ті самі методи бомбардування, які використовувала в Сирії, з руйнівним ефектом.

Росія поставила командувати своєю кампанією в Україні генерала Сергія Суровікіна, того самого генерала, який керував інтенсивними бомбардуваннями таких міст, як Алеппо.

Фахівці RUSI з питань зброї провели місяці в Україні, опитуючи офіцерів військової розвідки та операторів ППО, а також досліджуючи залишки збитих російських ракетних систем.

Автор звіту Джастін Бронк сказав BBC, що Україні насправді не вистачає сучасних багатоцільових бойових літаків, щоб утримувати російські ВПС, зокрема винищувачів НАТО F16.

Та все ж недоліком F16 є те, що цим винищувачам потрібні довгі, незаймані злітно-посадкові смуги, але вони можуть бути уразливими для російського обстрілу. Заміною F16 міг би стати шведський літак Grippen, який зможе виконувати операції з невеликих непомітних лісових баз.

Однак західні країни остерігалися надавати Україні таку потужної зброї, побоюючись реакції президента РФ Володимира Путіна, який після цього міг би посилити атаки.

Поки що майже вся зброя, що постачається НАТО, була призначена для чітко визначених оборонних цілей, таких як відкидання російської артилерії, влаштування засідок на колони танків, що вдерлися, або розстріл ударних безпілотників з неба.

Надсилання передової бойової авіації було б серйозним кроком вперед, який загрожує ескалацією між Москвою та Заходом.

Проте звіт RUSI закликає Захід не заспокоюватись у питанні протиповітряної оборони України.

Аналітики дійшли висновку, що Росії поки не вдалось повторити сирійську стратегію в Україні лише тому, то армія РФ не змогла знищити українські ЗРК А тому, як стверджується у звіті, відновлення оборони України є невідкладним для запобігання сирійського сценарію.