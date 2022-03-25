Екскомандувач сил НАТО у Європі генерал Веслі Кларк вважає, що Росія все ж може виконати погрози та завдати ядерного удару. Проте це буде удар не по території України, проти якої РФ розпочала повномасштабну війну, а по території Польщі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Веслі Кларк зауважив, що російська армія, у межах своїх навчань, розглядає сценарій свого програшу, адже її противника підтримує Північноатлантичний Альянс.

Щоб позбавити противника допомоги НАТО президент РФ Володимир Путін починає залякувати світ ядерним ударом, що може привести до початку Третьої світової війни. Водночас Путін сподівається, що Альянс побоїться ядерної загрози та відмовиться допомагати противнику Росії.

“Якщо він дійсно хоче стримати НАТО, якщо він вірить, що взмозі зруйнувати НАТО, то він може застосувати ядерну зброю. Але де він її застосує? Думаю, не в Україні, а десь у людному місці у Польщі”, – наголосив генерал Кларк.

Щодо використання Путіним хімічної зброї в Україні, то, на думку Веслі Кларка, такі побоювання є передчасними, “за винятком, можливо, Маріуполя”.

Екскомандувач сил НАТО у Європі вважає, що якщо у Кремлі дійсно бажають зупинити та налякати НАТО, то, скоріш за все, використають ядерну зброю малої потужності в одній із країн-членів Альянсу.