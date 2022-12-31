Російські війська, ймовірно, можуть здійснити новий масований ракетний обстріл території України під час новорічних свят, аби послабити моральний дух українського народу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці нагадали, що 29 грудня російські війська завдали ще одну хвилю ракетних ударів по Україні, переважно по електромережах.

За даними британської розвідки, з жовтня в Росії збереглася загальна схема проведення масованих обстрілів кожні сім-десять днів. Відтак, РФ дотримується цього підходу, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону.

“Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського народу під час новорічних свят”, – припустили у розвідці Великої Британії.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.