В американській розвідці припускають, що Кремль зумисне відкладав заяву про відступ з Херсона до проміжних виборів у США, щоб уникнути політичної перемоги адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

За даними чотирьох осіб, знайомих із розвідданими США, в американських розвідників є дані про те, що Росія, можливо, затримала оголошення про відступ з українського міста Херсон, щоб уникнути політичної перемоги адміністрації Байдена напередодні проміжних виборів (вибори у США розпочались 8 листопада, а 9 листопада РФ заявила про відступ з Херсона – ред.).

Один із представників розвідки розповів, що російські високопосадовці обговорювали проміжні вибори у США як фактор для повідомлення про відступ з Херсона. Інша особа, знайома з даними розвідки США, також заявила, що очікування результатів виборів у США було “заздалегідь спланованою умовою” відходу військ РФ з окупованого українського міста.

Однак вибори були далеко не єдиним фактором для відступу Росії, заявили посадовці. Військові аналітики кажуть, що у Росії було небагато інших оперативних варіантів і вона тижнями готувалась до відходу, що змусило американських посадовців задуматись, коли ж Кремль офіційно заявить про відступ.

Хоча дані розвідки не є офіційною оцінкою намірів Росії, вони є ознакою того, що РФ продовжує ​​впливати на політичний ландшафт США. Утім, джерела кажуть, що Росія, ймовірно, неправильно розрахувала вплив такого оголошення на вибори.

“Я сумніваюся, що американці справді помітили б це”, — сказало інше джерело, знайоме із західною розвідкою.

Минулого тижня Джо Байден, мабуть, натякнув, що США вважають, що момент оголошення Росією по вихід з Херсона був чимось більшим, ніж простою випадковістю.

“Я вважаю цікавим, що вони чекали закінчення виборів, щоб винести таке рішення, про яке ми знали протягом деякого часу, і це свідчить про те, що у них є реальні проблеми – російські військові”, – сказав Байден на пресконференції 9 листопада.

Розвідувальні дані, які свідчать про те, що Росія не хотіла оголошувати про вихід з Херсона до виборів, аби не надавати позитивних новин демократам, укотре доводять, що Кремль сподівається на зменшення допомоги Україні після перемоги республіканців.

Лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті натякнув на це в останніх інтерв’ю, заявивши CNN, що Палата представників Республіканської партії буде ретельніше стежити та контролювати надходження грошей і зброї до Києва.

Деякі республіканці кажуть, що його публічні коментарі були вирвані з контексту, і військова підтримка України залишатиметься високою, незалежно від того, хто контролює Палату представників. Однак на конференції Республіканської партії залишаються рішучі критики підтримки України з боку США, включно з представником Джорджії Марджорі Тейлор Грін і Дж. Д. Венсом, майбутнім сенатором-республіканцем від Огайо.

“Попри те, що все ще існує міцна двопартійна згода щодо України, стороною, яка висловлювала набагато більшу підтримку, є Демократична партія, і особливо адміністрація Байдена”, — сказав один із людей, знайомих із розвідданими.

Пов’язаний з Кремлем олігарх Євген Пригожин минулого тижня підтвердив те, що розвідувальне співтовариство США знало роками – російський уряд намагався підтримати президентську кампанію республіканця Дональда Трампа на виборах 2016 і 2020 років, оскільки вважав його більш дружнім до своїх інтересів.

“Ми втручалися, ми втручаємося і будемо втручатися» у вибори в США”, – заявив у Telegram-каналі Пригожин, який керує Агентством інтернет-досліджень, фермою тролів, запущеною під час минулих виборів у США для поширення дезінформації.

За даними приватних дослідників, підозрювані російські оперативники також використовували ультраправі медіаплатформи, щоб очорнити кандидатів від Демократичної партії в кількох штатах за тиждень до проміжних виборів цього року.

Та, попри це, численні офіційні особи США та Конгресу, які відстежують операції впливу Росії, кажуть, що якщо РФ таки вирішила приурочити свій офіційний вихід з Херсона до проміжних виборів США, вона, ймовірно, переоцінила, наскільки американцям байдужі окремі битви в Україні. За словами цих джерел, це свідчить про недостатню продуманість російських інформаційних операцій.