Росія надасть Туреччині $20 мільярдів на будівництво АЕС

Російська державна компанія "Росатом" перерахувала гроші дочірній компанії "Akkuyu Nuclear JSC", яка будує атомну електростанцію вартістю 20 мільярдів доларів на середземноморському узбережжі Туреччини, не боячись, що проєкт можуть відкласти через санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Електростанція вважається критично важливою для Туреччини, якщо держава хоче задовольнити енергетичні потреби. У такий спосіб, АЕС забезпечить 10% попиту Туреччини на електроенергію.

Проєкт отримав фінансування від “Сбербанку”, який потрапив під санкції США та ЄС. Водночас “Росатом” під санкції не потрапив. Також стало відомо, що РФ покриє витрати на будівництво електростанції протягом наступних двох років.

Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти та близько 45% закупівель природного газу минулого року, що дало Москві величезний профіцит. Також обидві країни зараз працюють над механізмом, який дозволить Туреччині оплачувати частину або всі закупівлі енергії з Росії в лірах.