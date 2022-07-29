Росія надасть Туреччині $20 мільярдів на будівництво АЕС

Про це повідомляє Bloomberg.
Електростанція вважається критично важливою для Туреччини, якщо держава хоче задовольнити енергетичні потреби. У такий спосіб, АЕС забезпечить 10% попиту Туреччини на електроенергію.
Проєкт отримав фінансування від “Сбербанку”, який потрапив під санкції США та ЄС. Водночас “Росатом” під санкції не потрапив. Також стало відомо, що РФ покриє витрати на будівництво електростанції протягом наступних двох років.
Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти та близько 45% закупівель природного газу минулого року, що дало Москві величезний профіцит. Також обидві країни зараз працюють над механізмом, який дозволить Туреччині оплачувати частину або всі закупівлі енергії з Росії в лірах.
- Нагадаємо, що Туреччина може змінити валюту у платежах за російські енергоносії, відмовившись від долара. Країн розглядає можливість оплати лірами.
- Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що РФ та Об’єднані Арабські Емірати хочуть співпрацювати з Baykar, виробником Bayraktar і Akıncı UAV. З такою пропозицією особисто до нього звернувся президент РФ Путін під час зустрічі в Тегерані.
- Після того, як Україна, Туреччина, ООН та РФ підписали угоду про відновлення експорту зерна з українських портів у Чорному морі, чиказькі ф’ючерси на пшеницю впали більш ніж на 3%, тоді як продовольча пшениця впала у ціні більш ніж на 4%.