Російська Федерація надіслала листа до Ради безпеки ООН, в якому звинуватила Україну у виготовленні так званої "брудної бомби" на власних атомних електростанціях.

Про це повідомив журналіст видання The Washington Post Джон Хадсон у Twitter.

“Щойно отримав листа, який Росія надіслала Радбезу ООН щодо українських “брудних бомб”. Він містить сценарії про те, як Україна самостійно розробить так звану “брудну бомбу”, використовуючи наявні атомні електростанції”, – написав журналіст.

Також він зазначив, що у листі, який офіційні особи США та Заходу називають безглуздим, йдеться про те, що український уряд застосує “брудну бомбу”. Крім того, у листі описується подальший вибух як результат застосування російської тактичної ядерної зброї.

“Хочу звернути вашу увагу на тривожну інформацію, отриману Міноборони РФ, про плани України вчинити провокацію, використавши “брудну бомбу” для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні тактичної ядерної зброї. У київського режиму є як технологічні, так і промислові можливості для створення “брудної бомби”, – мовиться у листі до Радбезу ООН.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він запросив делегатів Міжнародного агентства з атомної енергії до України для спростування заяви Кремля про нібито розробку “брудної бомби”.

“Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки “брудної бомби”, — підкреслив Дмитро Кулеба.

Пізніше стало відомо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії готуються найближчими днями відвідати два ядерні об’єкти України у відповідь на заяви Росії про розробку Україною “брудної бомби”.

За словами голови Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, агенство отримало від України письмовий запит про направлення групи інспекторів для проведення перевірки на двох ядерних об’єктах.

Відтак інспектори МАГАТЕ готуються відвідати ці місця найближчими днями. Рафаель Гроссі зазначив, що мета візитів полягає у виявленні будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності й матеріалів.

Також він додав, що обидва об’єкти діють у межах гарантій МАГАТЕ, і їх регулярно відвідують інспектори агентства. Однак він не уточнив, про які саме об’єкти йдеться.