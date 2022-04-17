Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости.
Російські представники заявляють, що, враховуючи катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті “Азовсталь”, а також керуючись суто гуманними принципами, “Збройні сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям з 6:00 17 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю”.
Тим, хто склав зброю, російські ЗС обіцяють зберегти життя.
За планом, з 6:00 до 13:00 росіяни чекають на вихід українських військових – без зброї та спорядження.
За оцінками, в Маріуполі та його найближчих околицях залишається близько 100 000 осіб, які, як повідомляється, перебувають під контролем Росії, а українські війська обмежені в осередках опору.
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