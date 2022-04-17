Росія вимагає від українських військ, які все ще борються за захист Маріуполя, скласти зброю. Очевидний ультиматум озвучується під час невпинної і нищівної атаки РФ на південно-східне місто.

Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости.

Російські представники заявляють, що, враховуючи катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті “Азовсталь”, а також керуючись суто гуманними принципами, “Збройні сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям з 6:00 17 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю”.

Тим, хто склав зброю, російські ЗС обіцяють зберегти життя.

За планом, з 6:00 до 13:00 росіяни чекають на вихід українських військових – без зброї та спорядження.

За оцінками, в Маріуполі та його найближчих околицях залишається близько 100 000 осіб, які, як повідомляється, перебувають під контролем Росії, а українські війська обмежені в осередках опору.