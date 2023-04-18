Росія у війні проти України починає використовувати все старішу техніку, відтак російські війська розгортають танки, які були побудовані після Другої світової війни.

Про це повідомляє CNN.

За словами західних офіційних осіб, Росія розгорнула танки побудовані після Другої світової війни, таким чином РФ намагається поповнити запаси втраченої бронетехніки. Також за словами держслужбовців, вони “не помітили великого збільшення військової техніки у РФ”.

“Вони почали з Т-80 і Т-90, перейшли до Т-72, і ми бачили, як перші Т-55 виведені з модернізації та ремонту для ведення бою, і така ж сама ситуація з артилерією”, – зазначили у CNN.

А також додали, що танк Т-90 вперше був представлений у 1992 році, Т-80 – у 1976 році, тоді як Т-72 був прийнятий на озброєння у 1972 році, а Т-55 – після Другої світової війни у 1948 році.

Крім того, офіційні особи зауважили, що Росія все ще має проблеми з солдатами, адже РФ не забезпечує їх належним навчанням.

“Ми бачили, як через Білорусь проходили два досить невеликі цикли навчання, але зі 150 000 осіб, які, як вони стверджували, були мобілізовані. Ми, ймовірно, бачили 15 000, які пройшли хоч якесь навчання на рівні роти. Російські сили деградували порівняно з тими силами, які були в Україні на початку повномасштабного вторгнення” – резюмували західні офіційні особи.