Після того як Захід оголосив про надання Україні низки танків, зокрема німецьких Leopard 2 та американських M1 Abrams, у Росії намагаються применшити важливість цієї допомоги.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

І Кремль, і російські мілблогери намагалися применшити важливість надання Заходом танків Україні.

Зокрема 25 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що надання Україні західними танками Abrams і Leopard є “повним провалом… з точки зору технологічних аспектів” і що існує “явна переоцінка потенціалу, який [ці танки] додадуть” українським силам.

Деякі російські мілблогери, ймовірно, також намагалися заспокоїти свою внутрішню аудиторію, стверджуючи, що ці системи не становлять значної загрози і що попередні західні системи, такі як HIMARS, є набагато серйознішою загрозою.

‘Кремль і російські мілблогери раніше розглядали надання Заходом суто оборонних ракетних систем Patriot як серйозну ескалацію між Росією та Заходом. Той факт, що Кремль і російські мілблогери не назвали надання бронетехніки, яка реально могла б допомогти майбутнім українським контрнаступальним операціям, як ескалацію, говорить про те, що Кремль і російський інформаційний простір продовжують вибірково вибирати, які системи розглядати як ескалацію”, – зазначили в ISW.

На думку експертів, у ситуації з танками Росія, схоже, більше стурбована тим, аби заспокоїти потенційні побоювання щодо впливу зобов’язань Заходу про постачання Україні танків, ніж підживленням наративу ескалації на Заході.