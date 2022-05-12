Через західні санкції Росія відчуває занепад військово-промислового комплексу. Для відновлення боєздатності країна-агресор змушена постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 1950-1960 років виробництва.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська розвідка наголосила, що в більшості техніку, яку забрали зі складів довгострокового зберігання, не зможуть належно доставити до підрозділів. Водночас військові змушені її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість. Вони звітують про забезпечення бойових частин.

З “консервації” у РФ було знято:

18 САУ “Мста-С” з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ “Акація” з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ “Мста-С”, 5 САУ “Акація” та 20 САУ “Гвоздика” з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ “Ураган” та 11 ТРК “Точка-У” зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Укомплектування військ Західного ВО здійснюється також шляхом військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

“Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського “великого прошлого” стає основою російського “настоящего”, — резюмувала розвідка.