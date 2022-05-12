Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська розвідка наголосила, що в більшості техніку, яку забрали зі складів довгострокового зберігання, не зможуть належно доставити до підрозділів. Водночас військові змушені її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість. Вони звітують про забезпечення бойових частин.
З “консервації” у РФ було знято:
- 18 САУ “Мста-С” з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);
- 28 САУ “Акація” з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);
- 15 САУ “Мста-С”, 5 САУ “Акація” та 20 САУ “Гвоздика” з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);
- 15 РСЗВ “Ураган” та 11 ТРК “Точка-У” зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).
Укомплектування військ Західного ВО здійснюється також шляхом військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).
“Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського “великого прошлого” стає основою російського “настоящего”, — резюмувала розвідка.
- Нагадаємо, у деякій військовій техніці РФ знаходили напівпровідники, які використовують для посудомийних машин та холодильників. Подібні чіпи було знайдено після низки заборон на продаж західних технологій Росії.
- Українські розвідники з’ясували, що у Росії продовжується так звана “прихована мобілізація” і тепер окупанти відправляють воювати проти України випускників військових училищ.