У розвідці Великої Британії зауважили, що РФ змінила тактику війни проти України і на даний час намагається виснажити ЗСУ, а не захопити нові території.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

Британські розвідники зауважили, що від 2014 року у росіян була одна незмінна мета – контролювати Україну. Протягом 2014-2021 років Кремль намагався реалізувати цю мету шляхом війни на Донбасі та анексувавши Крим.

Однак 24 лютого 2022 року РФ змінила свій підхід та розпочала повномаштабне вторгнення, намагаючись захопити всю Україну та кинути законний уряд,

Вже до квітня 2022 року Росія зрозуміла, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та формалізації свого панування над Донбасом і півднем. Таким чином ворог досяг повільного та надзвичайно дорогого прогресу.

Проте протягом останніх тижнів, Росія, ймовірно, знову змінила свій підхід і намагається виснажити українські сили, а не захопити нові території.

“Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, де вони вважають, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну”, – резюмували розвідники.