Російська Федерація знову намагається перемістити увагу світу з питання української кризи на неоднозначні Мінські домовленості, які повинні завершити війну на Донбасі. Це відбувається на тлі того, що США підтримали Мінські угоди назвавши їх способом знизити напругу.

Про це йдеться у матеріалі американської газети The Washington Post.

Україна та Росія звинувачують один одного у порушенні Мінських угод, які були підписані у 2015 році за посередництва Франції та Німеччини. Угоди повинні були допомогти закінчити українсько-російську війну, проте цього не сталось. Річ у тому, що домовленості у частині військових та політичних питань Донбасу вважаються сприятливими для Москви, тому Київ вимагає їх переглянути.

“Росія не є стороною конфлікту. Тому головне завдання – змусити українську владу виконати свої зобов’язання”, – повідомило 2 лютого посольство Росії у Вашингтоні на сторінці у Facebook.

У російській дипустанові додали, що забезпечення України американською зброєю лише підштовхує Київ до військового вирішення ситуації на Донбасі.

Така заява є останньою спробою Москви виставити Україну та Захід у ролі агресорів, які винні у кризі на українському кордоні. Хоча саме Росія зібрала біля кордону України понад 100 000 своїх військових.

“Саме росіяни стали на шлях ескалації конфлікту”, – заявила під час брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Водночас США підтвердили, що підтримують переговори у Нормандському форматі, які мають на меті забезпечити виконання Мінських угод.

“Ми закликаємо всі сторони до повного виконання Мінських угод. Одна з цих сторін несе відповідальність за більшість порушень і це факт. Проте всі сторони повинні дотримуватись домовленостей, які є способом деескалації напруженості”, – зазначив 2 лютого речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Київ, своєю чергою, всіляко опирається виконанню домовленостей, адже вони передбачають автономію районам, які зараз окуповані бойовиками, та амністію для сепаратистів.

“Виконання Мінських угод рівнозначне знищенню України”, – зазначив у інтерв’ю Associated Press секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це говорить і глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що Київ готовий виконувати домовленості, але за умови, що вони будуть змінені. Проте в Росії відмовляються змінювати угоди.

Всупереч тому, що США та Захід продовжують шукати дипломатичне вирішення української кризи, підготовка до найгіршого сценарію (вторгнення РФ в Україну) також активно ведеться. 2 лютого президент США Джо Байден наказав відправити додаткові американські війська на територію Східної Європи, щоб підсилити позицію НАТО.

У Москві такі дії Вашингтону засудили, звинувативши США у розпалюванні напруженості.