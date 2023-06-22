У британській розвідці зауважили, що Держдума РФ проголосувала за створення парламентського комітету, який розслідуватиме "злочини України проти дітей Донбасу" з 2014 року. На думку фахівців, таким чином Росія намагається заплутати дані щодо власних злочинів - викрадення дітей з України.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

20 червня 2023 року Держдума Росії проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних злочинів, скоєних українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року.

Фахівці зауважили, що такий крок – це, найімовірніше, реакція на міжнародний осуд депортації Росією дітей з окупованої України після її повномасштабного вторгнення.

“Цей крок, швидше за все, є формою “законодавства” та сприяє російським інформаційним операціям, посилюючи законодавство, намагаючись заплутати розповідь навколо власних кричущих дій”, – мовиться у повідомленні.

У розвідці резюмували, що повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою темою комунікації для Кремля, оскільки ймовірні депортації дітей лягли в основу ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданого в березні 2023 року.