Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
20 червня 2023 року Держдума Росії проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних злочинів, скоєних українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року.
Фахівці зауважили, що такий крок – це, найімовірніше, реакція на міжнародний осуд депортації Росією дітей з окупованої України після її повномасштабного вторгнення.
“Цей крок, швидше за все, є формою “законодавства” та сприяє російським інформаційним операціям, посилюючи законодавство, намагаючись заплутати розповідь навколо власних кричущих дій”, – мовиться у повідомленні.
У розвідці резюмували, що повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою темою комунікації для Кремля, оскільки ймовірні депортації дітей лягли в основу ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданого в березні 2023 року.
- В Україні вийшов документальний фільм “Понівечене дитинство” про примусово депортованих до Росії українських дітей.