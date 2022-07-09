8 липня Рада Федерації РФ схвалила законопроєкт про надання статусу ветерана цивільним особам, які беруть участь у "спецоперації" в Україні. Таким чином, Кремль, ймовірно, намагається стимулювати росіян до участі у військових діях без оголошення загальної мобілізації.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з законопроєктом, цивільні росіяни, які беруть участь у “спецоперації”, отримуватимуть ветеранські виплати та пенсії.

Однак ці заходи також покладають на бюджет РФ довгострокові зобов’язання щодо фінансової підтримки більшої кількості ветеранів.

За повідомленнями, станом на середину червня 2022 року, лише на тимчасово окупованих територіях Донбасу Росія мобілізувала близько 140 тисяч осіб, після початку мобілізації у 2021 році. Зі всіх мобілізованих в ОРДЛО 48 тисяч осіб перекинули на лінії фронту з Україною.

Російська східна правозахисна група також виявила, що російські військові вербувальники проводили агресивні призовні кампанії серед чоловіків військового віку у так званих “ДНР” і “ЛНР”, а також заохочували бездомних і п’яниць приєднуватися до російської армії.

За даними російського видання “Meduza”, призовники “ДНР” і “ЛНР”, які прибули у Валуйки Бєлгородської області перед відправкою в Харківську область, були погано споряджені.

Раніше 4-й батальйон “ДНР” 109-го полку опублікував відео зі зверненням до президента Росії Володимира Путіна та ватажка терористичної “ДНР” Дениса Пушиліна, у якому поскаржився, що їм не надали необхідну техніку та документи, які підтверджують участь у війні. У зверненні також зазначалося, що в частині не вистачає висококваліфікованих офіцерів.